Утекла речь, которой Мбаппе объяснит свой уход из ПСЖ

«Я действительно хотел остаться, это было моё желание. Но в команде предупредили меня о финансовых проблемах, которые возникнут у клуба, если я уйду бесплатно следующим летом, поэтому я согласился уйти этим летом, чтобы не доставить неприятностей «ПСЖ», — передаёт источник слова Мбаппе.