Газизов: внутри «Уфы» находилась крыса

«Кто-то сливал информацию. Крыса находилась внутри. Мы её так и не поймали. И эта крыса ещё живёт. А может, их там было несколько. Откуда уважаемый нами журналист получает информацию? Он получает информацию от крыс, предателей», – приводит слова Газизова Sport24.