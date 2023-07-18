Газизов: внутри «Уфы» находилась крыса

Бывший гендиректор московского «Спартака» и «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, каким образом сливается информация из башкирского клуба.
По мнению функционера, сведения о происходящем в команде поступают журналисту Сергею Ильеву через «крыс», работающих в уфимском клубе.
«Кто-то сливал информацию. Крыса находилась внутри. Мы её так и не поймали. И эта крыса ещё живёт. А может, их там было несколько. Откуда уважаемый нами журналист получает информацию? Он получает информацию от крыс, предателей», – приводит слова Газизова Sport24.
В начале июня Газизов покинул должность генерального директора «Уфы», которую занимал с марта 2021 года. Ранее он работал в клубе из Башкортостана с 2012 по 2020 год.
По итогам сезона-2022/23 уфимская команда вылетела во Вторую лигу. Годом ранее команда покинула Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).
В настоящее время Газизов работает в должности гендиректора махачкалинского «Динамо».