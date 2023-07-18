Экс-игрок ЦСКА призвал «Зенит» ввести санкции против Вендела

«Насыпят денег, и прибежит. Латиноамериканцы ждут денег. Посмотрите на того же Фернандеса, Медину. Денег дали, и сразу сдуло.



Надо, наверное, и санкции вводить, обращаться куда-то по поводу того, что игрок не вернулся. Надо прецедент создавать. Все остальные так начнут, и Клаудиньо, когда вышел, его заменили, скажет: «Я не хочу играть», сядет и уедет», — сказал Масалитин.