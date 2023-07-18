Экс-игрок ЦСКА призвал «Зенит» ввести санкции против Вендела
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «Зениту» нужно ввести санкции против своего полузащитника, который не вернулся в расположение команды после отпуска. Его слова приводит Metaratings.
«Насыпят денег, и прибежит. Латиноамериканцы ждут денег. Посмотрите на того же Фернандеса, Медину. Денег дали, и сразу сдуло.
Надо, наверное, и санкции вводить, обращаться куда-то по поводу того, что игрок не вернулся. Надо прецедент создавать. Все остальные так начнут, и Клаудиньо, когда вышел, его заменили, скажет: «Я не хочу играть», сядет и уедет», — сказал Масалитин.
25-летний Вендел продолжает готовиться к сезону в Бразилии, он не вернулся в расположение «Зенита». На днях стало известно о том, что у него умерла бабушка, и он остался на родине еще на какое-то время.
Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.