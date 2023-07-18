Полузащитник «Зенита» рассказал, как играл в футбол в тюрьме

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал, как играл в футбол в тюрьме
Бразильский полузащитник «Зенита» Ду Кейрос поделился своим опытом в детстве игры в футбол в тюрьме. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в возрасте семи лет его отца посадили в тюрьму, и во время посещений Ду Кейрос играл в футбол со сверстниками других заключенных.
«Народу собиралось много, разного возраста. Понятно, что ситуация кажется невероятной — ребенок играет в футбол в тюрьме. Но это происходило на самом деле», - поделился футболист.
Футболист отметил, что эта история серьезно повлияла на его характер, показав ему, в каких условиях живут люди за решеткой. Он добавил, что это отбило у него желание повторить их судьбу.
Напомним, клуб «Зенит» подписал контракт с Ду Кейросом на пять лет в январе этого года после перехода Юри Алберто в бразильский «Коринтианс».