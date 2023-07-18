ПСЖ хочет купить нападающего «Бенфики»

«ПСЖ» может подписать нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

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Как сообщает L’Équipe, переговоры с основными целями парижан на позицию центрального нападающего идут неудачно.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен – уже не главный кандидат на усиление атаки «ПСЖ». Французский клуб не готов удовлетворить требования руководства «Наполи». Учитывая, что Аурелио Де Лаурентис не готов проявлять гибкость, переговоры по Осимхену будут предельно сложными. Теперь руководство «ПСЖ» уже не так сильно хочет видеть Виктора в команде.

Харри Кейн вряд ли присоединится к клубу – его не интересует возможность выступлений в Лиге 1. «ПСЖ» попытается переубедить форварда. Отмечается, что «ПСЖ» и «Тоттенхэм» связаны теплыми отношениями, поэтому парижане не будут подталкивать игрока к форсированию перехода.

Вряд ли в команде окажется и нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани. Его попытаются оставить в команде еще на сезон.

Учитывая сложности с приглашением всех перечисленных выше игроков, «ПСЖ» обратился к кандидатуре Душана Влаховича. Клуб проявляет серьезный интерес к форварду «Ювентуса».