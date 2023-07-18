Депутат Терюшков призвал избавиться от "мигрантов" в российском футболе

«Настало время вводить запрет на мигрантов в российском футболе по примеру ХМАО, где на 2022 год было установлено ограничение хозяйствующим субъектам на привлечение иностранных граждан к определенным видам деятельности, таким как образование, производство детского питания, деятельность легкового такси, городские и пригородные перевозки пассажиров и прочее», — сказал Терюшков.