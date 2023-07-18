Депутат Терюшков призвал избавиться от "мигрантов" в российском футболе
Депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что российский футбол должен развиваться по пути воспитания отечественных игроков, а не ориентироваться на покупку дорогостоящих иностранцев. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».
«Настало время вводить запрет на мигрантов в российском футболе по примеру ХМАО, где на 2022 год было установлено ограничение хозяйствующим субъектам на привлечение иностранных граждан к определенным видам деятельности, таким как образование, производство детского питания, деятельность легкового такси, городские и пригородные перевозки пассажиров и прочее», — сказал Терюшков.
21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.
Сейчас количество легионеров, выступающих в клубах РПЛ, не должно быть более восьми. На поле они могут появляться одновременно.
Новый сезон в чемпионате России стартует 21 июля. В минувшем розыгрыше чемпионом стал «Зенит» из Санкт-Петербурга.