ПСЖ может посадить Мбаппе в запас

«ПСЖ» хочет оказать давление на Килиана Мбаппе, чтобы заставить его определиться с будущим.

Напомним, 24-летний форвард отказался продлевать контракт с «ПСЖ», выразив намерение покинуть клуб в 2024 году бесплатно. «ПСЖ» намерен продать Мбаппе этим летом, если он не продлит соглашение, поскольку клуб не хочет отпускать игрока бесплатно.

По информации The Athletic, «ПСЖ» намерен оказывать давление на Мбаппе различными способами, чтобы заставить его принять решение о будущем. В частности, форвард может быть переведен в запас, если его позиция по контракту останется прежней.