Вратарь Лунев высказался о возможности возвращения в Россию

«Сейчас тренируюсь с «Зенитом-2» просто для поддержания формы. У меня тут знакомый тренер вратарей, с кем я занимался раньше. Речь про возвращение в «Зенит» не идёт.



Будущее? Люди занимаются, а моё дело — тренироваться. Возвращение в Россию? Возможно всё, но хотелось бы за рубеж. А там посмотрим, как будет складываться ситуация», — приводит слова Лунёва Sport24.