В «Сочи» назвали задачу команды на новый сезон РПЛ

«Мы ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы. Просто войти в топ-8 или постараться финишировать повыше? Думаю, что постараться. Мы были серебряными призёрами, поэтому хотим быть наверху. А какие будут результаты, покажет только время.



Велик ли кредит доверия у главного тренера «Сочи» Дмитрия Хохлова? Считаю, что некорректный вопрос. Как можно работать с тренером, если нет ему доверия? Есть такие клубы, которые назначают тренеров, в которых не уверены?» — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».