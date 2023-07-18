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«Условия потрясающие». Марио Фернандес — о тренировочной базе «Зенита»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес заявил «Матч ТВ», что остался под впечатлением от тренировочной базы петербургского клуба в Удельном парке.

Марио Фернандес похвалил тренировочную базу «Зенита»
© ФК "Зенит"

В понедельник «Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом. Соглашение с 32 летним футболистом рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

— Сразу после подписания контракта вы провели в «Зените» первую тренировку. Поделитесь впечатлениями от занятия и базы?

— Всегда приятно знакомиться с новыми партнерами, тем более в «Зените» много бразильцев, есть ребята, с которыми я играл за сборную России и против которых выходил в чемпионате. Что касается базы «Зенита», то тут даже говорить ничего не приходится, все говорит само за себя: условия потрясающие, невероятное качество тренировочного центра. Первое занятие прошло хорошо. Рад тому, что я здесь. Теперь только вперед, — сказал Фернандес «Матч ТВ».