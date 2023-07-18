Президент РПЛ рассказал об отношении европейских коллег к России

«Была официальная часть в июньской командировке на заседание исполкома УЕФА. Определённые переговоры по текущим вопросам, в том числе по комитетам. И заседание исполкома, где я как председатель комитета отчитался о проделанной работе. Было приятно, что меня поблагодарили за работу. И было неофициальное общение, о подробностях которого не могу вам говорить. Но я почувствовал абсолютно нормальное отношение. Понятно, что это непублично, без камер. Не секрет, что многих людей там я знаю долгие годы. И я какого-то напряжения с их стороны не почувствовал.



Могу сказать только за себя: мне кажется, что люди, с которыми мы общаемся на неформальном уровне, при этом общении ведут себя вполне определённо. А в официальном режиме, на каких-то мероприятиях они скованы и зарегламентированы некоторыми моментами», — приводит слова Алаева «Известия».