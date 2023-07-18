Услуги нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина были предложены ряду итальянских команд, однако никто не проявил интереса к приобретению российского футболиста. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, кандидатуру Кокорина предлагали аутсайдерам Серии A и командам, выступающим в Серии B, однако все они не захотели подписывать форварда. Потенциальных покупателей отпугнула высокая зарплата россиянина.

Из возможных вариантов продолжения карьеры у Кокорина остаются команды из Израиля, Кипра и Турции. В Россию нападающий возвращаться не намерен.