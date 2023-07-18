УЕФА попросил команды избегать перелетов между городами на Евро‑2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к командам, которые выступят на чемпионате Европы 2024 по футболу в Германии, с просьбой не пользоваться самолетами во время турнира, сообщает The Athletic.

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В рамках Евро 2024 матчи группового этапа распределены по регионам так, чтобы стимулировать использование наземного транспорта. Болельщикам также будут предоставлены скидки на билеты на поезда.

— Это наш шанс подать пример, организовав турнир в соответствии с высочайшими стандартами устойчивого развития, — сказал директор УЕФА по социальной и экологической устойчивости Микеле Ува.

Кроме того, зрители, имеющие билет на матч, могут ездить на местном общественном транспорте в течение 36 часов — с 6 утра в день матча до 6 вечера в день после игры.