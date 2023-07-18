«Фламенго» сделал «Зениту» новое предложение по Клаудиньо

По информации источника, «Фламенго» предложил петербургскому клубу € 17–18 млн за бразильского футболиста, сумма будет выплачиваться частями, в шесть итоговых траншей. Пока что «Зенит ещё не ответил на новое предложение бразильского клуба, но в руководстве «Фламенго» уверены в успехе данного трансфера.