ФИФА запретила клубу "Родина" регистрировать новых футболистов

"Хочу подчеркнуть, что клуб "Родина" всегда выполняет свои обязательства. Мы искали различные варианты решения ситуации, были представлены гарантии. Мы уже перевели средства на счет в один из словенских банков, поэтому думаю, что в ближайшее время с нас будет снят запрет", - отметил Лисовский.