Защитник «Челси» порвал крестообразные связки и пропустит более 7 месяцев

Французский Защитник «Челси» Уэсли Фофана, ранее не поехавший с командой в предсезонное турне по США из-за травмы колена, прошёл более подробное медобследование. По его итогам выяснилось, что игрок получил травму крестообразных связок и пропустит более 7 месяцев, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

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По информации источника, 22-летнему защитнику придется перенести операцию по реконструкции передней крестообразной связки. В клубе сообщили, что игрок теперь начнёт восстановление и будет активно работать с медицинским персоналом «аристократов».