«Лужники» попали в число 100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo

Московский стадион принимал финал ЧМ-2018.

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Московский стадион «Лужники» был включён в рейтинг 100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo. Главная футбольная арена России стала единственным представителем нашей страны в рейтинге.

Рейтинг был составлен с учётом пяти критериев: история стадиона, атмосфера на матчах, вместимость арены, архитектура и окружающая среда сооружения, а также «вау-эффект» — насколько отчаянно болельщики хотят туда попасть. В итоге «Лужники» заняли 58-е место.