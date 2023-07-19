«Лужники» попали в число 100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo

Московский стадион принимал финал ЧМ-2018.
Московский стадион «Лужники» был включён в рейтинг 100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo. Главная футбольная арена России стала единственным представителем нашей страны в рейтинге.
Рейтинг был составлен с учётом пяти критериев: история стадиона, атмосфера на матчах, вместимость арены, архитектура и окружающая среда сооружения, а также «вау-эффект» — насколько отчаянно болельщики хотят туда попасть. В итоге «Лужники» заняли 58-е место.
Лучшим стадионом мира по версии FourFourTwo стала «Бомбонера» (Буэнос Айрес, Аргентина). Это домашняя арена «Боки Хуниорс». Второе место заняла «Маракана» (Рио де Жанейро, Бразилия), на которой выступают «Фламенго» и «Флуминенсе». Третьим стал «Сигнал Идуна Парк» — обитель дортмундской «Боруссии».