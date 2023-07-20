Фернандес высказался о петиции фанатов убрать граффити с его изображением

«Если это произойдёт, то меня это очень огорчит. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился к клубу и к ним. Продолжу относиться с таким же уважением, если они решат это сделать. Это их право. Но, возможно, это произошло из-за многих лживых новостей. Мне будет грустно, если это произойдёт. Я всегда уважал и буду уважать болельщиков ЦСКА, потому что всегда получал от них только хорошее», — сказал Фернандес журналистам.