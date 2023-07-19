Экс-капитан сборной Белоруссии назвал неожиданного претендента на победу в РПЛ

Экс-футболист Сергей Гуренко заявил, что московскому «Локомотиву» реально стать чемпионом Российский премьер-лиги (РПЛ) в предстоящем сезоне. Его слова передает Legalbet.
«Попасть в тройку чемпионата и дойти до финала Кубка России? Если судить по второй части прошлого чемпионата, то это реально. Приходя в «Локомотив», все футболисты понимают, какие цели у команды. Можно это понимать и без озвучивания. Я не удивлюсь, если «Локомотив» в следующем сезоне станет чемпионом», — сказал Гуренко.
По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Чемпионом в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит». На втором месте расположился ЦСКА. Тройку лучших замкнул московский «Спартак».
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