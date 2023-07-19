Экс-капитан сборной Белоруссии назвал неожиданного претендента на победу в РПЛ

«Попасть в тройку чемпионата и дойти до финала Кубка России? Если судить по второй части прошлого чемпионата, то это реально. Приходя в «Локомотив», все футболисты понимают, какие цели у команды. Можно это понимать и без озвучивания. Я не удивлюсь, если «Локомотив» в следующем сезоне станет чемпионом», — сказал Гуренко.