Ван дер Сара выписали из реанимации

«Прежде всего, хотел поблагодарить всех за замечательные сообщения, за слова поддержки. Рад сообщить, что больше не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Тем не менее, я все еще в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать очередной шаг в своем выздоровлении», — написал ван дер Сар.