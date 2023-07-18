Ван дер Сара выписали из реанимации
Бывшего вратаря сборной Нидерландов по футболу Эдвина ван дер Сара выписали из реанимации и перевели в общее отделение. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на его соцсети.
«Прежде всего, хотел поблагодарить всех за замечательные сообщения, за слова поддержки. Рад сообщить, что больше не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Тем не менее, я все еще в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать очередной шаг в своем выздоровлении», — написал ван дер Сар.
Напомним, что в начале июля стало известно о госпитализации футболиста. У него произошло кровоизлияние в мозг.
Ван дер Сар за свою карьеру выступал за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» и сборную Нидерландов.
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