Чемпион мира по футболу Буффон планирует завершить карьеру

Голкипер из Италии Джанлуиджи Буффон, являющийся чемпионом мира по футболу 2006 года, может завершить карьеру в ближайшие несколько дней. Об этом на своём сайте сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Журналист утверждает, что в ближайшие несколько дней Буффон откажется от нескольких предложений от клубов Саудовской Аравии, после чего сделает официальное заявление о завершении спортивной карьеры. «Сезон 2022-2023, возможно, станет последним в карьере Джанлуиджи Буффона. 45-летний вратарь после того, как сезон завершился поражением “Пармы” в плей-офф серии В, всерьез подумывает о завершении карьеры», – написал ди Марцио.

В 2021 году Буффон подписал контракт с итальянским «Парма». Его контракт был подписан до 2024 года, однако Буффон может расторгнуть его уже в ближайшее время.