ОМОН не выпускал фанатов «Спартака» со стадиона после товарищеского матча

Сотрудники правоохранительных органов после матча между московским «Спартаком» и бакинским «Нефтчи» после финального свистка заблокировали трибуну, на которой находились болельщики красно-белых, передает «Чемпионат».

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Во время матча, которая прошла на стадионе красно-белых, активные фанаты жгли файера. Арбитр встречи приостановил встречу, но через несколько минут матч был возобновлен.

Полицейские начали выпускать фанатов примерно через 30 минут после финального свистка.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей. Забитыми мячами отметились Павел Мелешин и Квинси Промес.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Оренбурга». Встреча состоится 23 июля. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.