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Стала известна зарплата Малкома в «Аль-Хиляле»

Бразильский футболист Малком будет получать в «Аль-Хиляле» €18 млн в год в случае перехода в саудовский клуб из «Зенита». Об этом сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

Стала известна возможная зарплата Малкома в «Аль-Хиляле»
© Официальный сайт «Зенита»

По данным источника, контракт Малкома с «Аль-Хилялем» будет рассчитано до лета 2026 года. Отмечается, что футболист максимально близок к переходу.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 27 матчах, в которых забил 23 мяча и сделал семь результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского нападающего составляет €30 млн.

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