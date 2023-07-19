Стала известна возможная зарплата Малкома в «Аль-Хиляле»

Бразильский футболист Малком будет получать в «Аль-Хиляле» €18 млн в год в случае перехода в саудовский клуб из «Зенита» . Об этом сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

По данным источника, контракт Малкома с «Аль-Хилялем» будет рассчитано до лета 2026 года. Отмечается, что футболист максимально близок к переходу.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 27 матчах, в которых забил 23 мяча и сделал семь результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского нападающего составляет €30 млн.