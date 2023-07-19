Бывший игрок МЛС высмеял слова Роналду о саудовской лиге

Это произошло сразу после презентации Лионеля Месси. Как раз в тот момент, когда Месси говорит о том, что в Северной Америке увидят мировой уровень игры на чемпионате мира 2026 года, мы слышим вот такое от Криштиану Роналду. Всё дело в Месси и его значимости», – приводит слова Лау Goal со ссылкой на эфир CBS Sports.