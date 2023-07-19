Уэйн Руни назвал фаворитов на победу в предстоящем сезоне АПЛ

«Арсенал» сделал несколько отличных подписаний, и они снова будут бороться за победу в АПЛ. Я думаю, что Артета проделал невероятную работу: он привёл команду к победе в Кубке Англии в первом сезоне и действительно напряг «Сити» в прошлом сезоне», — цитирует Руни Sky Sports.