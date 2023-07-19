«Зенит» потребовал у «Палмейраса» € 15 млн за трансфер Вендела

«Палмейрас» нынешним летом проявлял интерес к полузащитнику «Зенита» Вендела. Однако бразильский клуб отказался платить требуемую сине-бело-голубыми сумму за 25-летнего бразильца.

Как сообщает журналист Фабио Лазаро на своей странице в «Твиттере», питерцы хотели выручить за своего хавбека € 15 млн, а зелёно-белые готовы были заплатить за Вендела не более € 10 млн.

Ранее появилась информация, что клубы ещё не завершили переговоры, однако в «Палмейрасе» практически не верят, что им получится прийти с «Зенитом» к консенсусу.