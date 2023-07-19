Агент Малкома отреагировал на информацию о договоренности с «Аль-Хилялем»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, подтвердил, что к футболисту есть интерес со стороны клубов Саудовской Аравии, но стороны ещё не достигли соглашения.

«Не секрет, что есть интерес от нескольких команд из Саудовской Аравии, но никакого соглашения нет», — приводит слова Гарсии «Евро-Футбол.Ру».

26-летний Малком стал игроком «Зенита» четыре сезона назад, перейдя из испанской «Барселоны». Изначально бразилец выступал за команду в футболке с восьмым номером, но затем взял «десятку». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года, Малком переподписал соглашение в 2022 году.