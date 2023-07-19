Защитник Круговой рассказал о конкуренции с Дугласом Сантосом

«Да, очень тяжело конкурировать с Дугласом Сантосом. Он ни разу за всё это время не выбывал из строя. Только в позапрошлом году в какой-то момент у него что-то было с ногой, но я тогда заболел коронавирусом, слева выходил Караваев. Не повезло мне. При этом всё равно ищу плюсы, стараюсь смотреть на действия Дугласа в тренировочном процессе, в игре. Пытаюсь что-то взять у него.



Да, он всегда самый спокойный, серьёзный, не такой как все остальные бразильцы (улыбается). Дуглас старше всех, опытный», — приводит слова Кругового «Российская газета».