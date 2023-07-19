Российская футболистка Машина рассказала об игре в турецком клубе

"Мне позвонили, сказали, что есть вариант в Турцию поехать, я решила попробовать, - сказала Машина. - В целом, мне понравилось, крепкий чемпионат, там нет слабых соперников, нет счетов в матчах по 30:0 и 10:0. Для меня этот опыт пошел в плюс. Ко мне хорошо относились в Турции, меня приняли, к тому же я себя хорошо проявила. Но они ко всем хорошо относятся, нет такого, что они кого-то любят или нет. Ко всем хорошо относятся, это, наверное, плюс, что они никого не выделяют".