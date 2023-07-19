Выяснилось, когда «Зенит» объявит о подписании Страхини Эраковича

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович в четверг, 20 июля, официально станет игроком «Зенита». Об этом сообщает Mozzart Sport.

Переход 22-летнего футболиста обойдётся российскому клубу в € 7 млн, сам Эракович за четыре года контракта заработает € 6 млн. Также в сделку будет включено 10% с последующей продажи «Зенитом» серба в другой клуб.