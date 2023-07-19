СМИ: бразильские клубы отказались от трансфера Вендела

Футбольные клубы из Бразилии отказались от варианта с приобретением полузащитника петербургского "Зенита" Вендела. Об этом в среду на своей странице в Twitter сообщил турецкий журналист Экрем Конур.

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По информации источника, бразильские клубы больше не претендуют на полузащитника из-за финансовых условий потенциальной сделки. Отмечается, что бразильским игроком интересуются команды из Франции, Англии, Италии и Турции.

Венделу 25 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провел 33 матча в различных турнирах, в которых отметился 9 голами и 5 результативными передачами. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем суперкубка страны. Ранее игрок выступал за португальский "Спортинг" и бразильский "Флуминенсе".