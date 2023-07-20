$91.20+0.51102.44+0.42

Агент Вендела отправился в Россию для диалога с «Зенитом» о переходе игрока во «Фламенго»

Представитель полузащитника «Зенита» Вендела вылетел в России для переговоров с санкт-петербургским клубом по трансферу бразильского футболиста во «Фламенго». Об этом сообщает Fla Resenha.

Агент Вендела отправился в Россию для диалога с «Зенитом»
© Чемпионат.com

По информации источника, агент Вендела попытается убедить «Зенит» отпустить полузащитника. «Фламенго» сосредоточился на покупке именно этого игрока, хотя продолжает переговоры и по трансферу ещё одного полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Ожидается, что «Зенит» хочет получить за Вендела около € 20 млн плюс бонусы.

25-летний Вендел продолжает находится в Бразилии, несмотря на стартующий для «Зенита» в ближайшую субботу, 22 июля, чемпионат России. Ранее представители петербуржцев сообщали, что полузащитнику разрешили вести переговоры с другими командами.

1
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости