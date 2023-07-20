Агент Вендела отправился в Россию для диалога с «Зенитом»

Представитель полузащитника «Зенита» Вендела вылетел в России для переговоров с санкт-петербургским клубом по трансферу бразильского футболиста во «Фламенго». Об этом сообщает Fla Resenha.

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По информации источника, агент Вендела попытается убедить «Зенит» отпустить полузащитника. «Фламенго» сосредоточился на покупке именно этого игрока, хотя продолжает переговоры и по трансферу ещё одного полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Ожидается, что «Зенит» хочет получить за Вендела около € 20 млн плюс бонусы.