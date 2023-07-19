Самуэля Это’О подозревают в организации договорных матчей

Легенда камерунского футбола Самуэль Это’О может быть причастен к организации договорных матчей. В настоящий момент бывший футболист является главой Федерации футбола Камеруна

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Накануне, 18 июля, Sport News Africa была опубликована запись телефонного разговора Это’О с президентом клуба «Виктория Юнайтед». Во время беседы, предположительно состоявшейся в январе 2023 года, Самуэль называет целью выход клуба в высшую лигу Камеруна, хотя на тот момент команда находилась в нижней части турнирной таблицы 2-го дивизиона.

«Виктория» должна подняться в Высший дивизион. Сейчас это наша цель. Это наша федерация. Нас четверо: мы и ещё 2 человека. «Виктория Юнайтед» гарантированно пойдёт вверх», — якобы сказал Это’О.

В итоге «Виктория Юнайтед» действительно вышла в высшую лигу Камеруна после того, как занявший 2-е место в турнирной таблице «Стад де Бертуа» был дисквалифицирован федерацией.