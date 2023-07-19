35-летний Думбия не исключил своего возвращения в ЦСКА через пять лет

«Сейчас я думаю о будущем. Чем я буду заниматься через, к примеру, пять лет. Я продолжу работать в футболе. Мне есть, чем поделиться с молодыми игроками. Считаю, что у меня была необычная карьера. И сейчас я думаю, в какой роли я мог бы работать в футболе. Возможно, тренером или в структуре клуба. Может, даже в ЦСКА!» — сказал 35-летний Думбия.