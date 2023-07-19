35-летний Думбия не исключил своего возвращения в ЦСКА через пять лет

Экс-форвард ЦСКА Думбия не исключил своего возвращения в клуб через пять лет
Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия в интервью Youtube каналу ЦСКА не исключил, что вернется в московский клуб через пять лет.
«Сейчас я думаю о будущем. Чем я буду заниматься через, к примеру, пять лет. Я продолжу работать в футболе. Мне есть, чем поделиться с молодыми игроками. Считаю, что у меня была необычная карьера. И сейчас я думаю, в какой роли я мог бы работать в футболе. Возможно, тренером или в структуре клуба. Может, даже в ЦСКА!» — сказал 35-летний Думбия.
За ЦСКА футболист играл с 2010 по 2014 год, после чего перешел в «Рому» в январе 2015 года, но летом того же года года вернулся в армейский клуб на полсезона на правах аренды.
Вместе с ЦСКА Думбия трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и становился обладателем Суперкубка страны. Карьеру Думбия завершил в 2021 году, выступая за клуб «Хамрун Спартанс» из Мальты.
Вместе со сборной Кот-д'Ивуара Думбия в 2015 году стал чемпионом Кубка африканских наций.