«Динамо» заинтересовано в приобретении вратаря «Сочи» Дениса Адамова . Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Помимо «Динамо», интерес к вратарю проявляет «Зенит» , о чём ранее сообщал журналист Иван Карпов , но московский клуб хочет попытаться перехватить голкипера.

25-летний Адамов выступает за сочинскую команду с февраля 2021 года, он является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь принял участие в 21 матче, пропустил 39 голов и дважды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года (данные Transfermarkt).