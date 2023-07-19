Булыкин назвал основных претендентов на звание лучшего бомбардира сезона

Дзюба и Малком — основные претенденты на звание лучшего бомбардира в новом сезоне, считает Булыкин
Экс футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил «РБ Спорт», что главными претендентами на звание лучшего бомбардира сезона 2023/24 МИР РПЛ станут форвард «Зенита» Малком и нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.
— Главные претенденты? Думаю, это Малком и Дзюба. По весне Артем показал, что по прежнему находится в отличной форме, он будет мотивирован. А Малком захочет превзойти результат прошлого сезона. Именно между Малкомом и Дзюбой развернется борьба за звание лучшего бомбардира нового сезона, — сказал Булыкин.
В минувшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром МИР РПЛ, забив 23 мяча в 27 играх. Дзюба пополнил состав железнодорожников в феврале. В составе команды 34 летний игрок провел 11 матчей в чемпионате России, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.
Новый сезон МИР РПЛ стартует 21 июля матчем «Динамо» — «Краснодар». «Матч ТВ» покажет в прямом эфире три матча первого тура: «Локомотив» — «Рубин» (22 июля, 17:15), «Ахмат» — «Крылья Советов» (22 июля, 19:45) и «Сочи» — «Балтика» (23 июля, 19:45). «Зенит» в стартовом туре 22 июля сыграет на выезде с «ПАРИ НН».