Булыкин назвал основных претендентов на звание лучшего бомбардира сезона

— Главные претенденты? Думаю, это Малком и Дзюба. По весне Артем показал, что по прежнему находится в отличной форме, он будет мотивирован. А Малком захочет превзойти результат прошлого сезона. Именно между Малкомом и Дзюбой развернется борьба за звание лучшего бомбардира нового сезона, — сказал Булыкин.