Канчельскис оценил последствия возможного ухода Малкома из "Зенита"

«В «Зените» большая обойма игроков, к уходу Малкома в клубе готовы. Уход Малкома ни на что не повлияет, «Зенит» — чемпион сезона-2023/24. Может, выиграют не с таким запасом, как в предыдущие годы, но состав у команды Семака даже без Малкома превосходит остальные клубы РПЛ», — сказал Канчельскис.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 27 матчах, в которых забил 23 мяча и сделал семь результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского нападающего составляет €30 млн.