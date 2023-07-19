Российский футболист покинет «Краснодар» этим летом

Российский нападающий Магомед Шапи-Сулейманов, вероятно, покинет «Кркаснодар». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, футболист уйдет из краснодарского клуба в летнее трансферное окно. Клуб не рассчитывает на спортсмена, чей контракт истекает в 2024 году. Сейчас в нем заинтересованы французские клубы.

В концовке сезона Сулейманов получил дисквалификацию на десять матчей за участие в драке после матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы. Российский футболист дал пощечину полузащитнику соперников Долеву Хазизу.

В израильской прессе сообщалось, что после произошедшей драки «Хапоэль» принял решение не выкупать трансфер Сулейманова у «Краснодара».