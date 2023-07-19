Литвинов заявил, что «Спартак» достойно бы смотрелся в Лиге чемпионов

«А почему нет? Тяжело говорить, но кто мог поверить, что мы займем первое место в группе Лиге Европы? Все же смеялись, не верили и говорили: «Максимум – третье место в группе ЛЕ». Загадывать сложно, нужно быть реалистами. Если выйдем в Лигу чемпионов, считаю, у нас есть возможности побеждать европейские команды», – приводит слова Литвинова «РБ Спорт».