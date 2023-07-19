Литвинов заявил, что «Спартак» достойно бы смотрелся в Лиге чемпионов
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что красно-белые достойно смотрелись бы в Лиге Чемпионов в случае допуска российских команд.
«А почему нет? Тяжело говорить, но кто мог поверить, что мы займем первое место в группе Лиге Европы? Все же смеялись, не верили и говорили: «Максимум – третье место в группе ЛЕ». Загадывать сложно, нужно быть реалистами. Если выйдем в Лигу чемпионов, считаю, у нас есть возможности побеждать европейские команды», – приводит слова Литвинова «РБ Спорт».
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия в турнирах, проходящих под эгидой организаций, до следующего уведомления. В последнем розыгрыше еврокубков «Спартак» сумел занять первое место на групповом этапе Лиги Европы, обойдя «Лестер», «Наполи» и «Легию». В 1/8 финала красно-белые должны были сыграть с «РБ Лейпциг».
По итогам прошлого сезона «Спартак» занял 3-е место в РПЛ, а также дошел до полуфинала Пути регионов Кубка России, где уступил «Акрону» (1:2).
23 июля «Спартак» примет на своем поле «Оренбург» в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. 27 июля красно-белые сыграет на выезде с «Краснодаром» в первой игре группового этапа Кубка России.