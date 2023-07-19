$90.69+0.27102.03+0.38

Экс-футболист "Кубань-Холдинга" Дорошенко погиб в зоне СВО

Российский футболист Станислав Дорошенко погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Кубань-Холдинга», в которой игрок выступал с 2018 по 2021 год.

Российский футболист погиб в зоне СВО в возрасте 34 лет
© Футбольный клуб «Кубань-Холдинг»

Помимо «Кубань-Холдинга», Дорошенко выступал за другие команды из Павловского района Краснодарского края и несколько мини-футбольных клубов.

«18 июля при исполнении воинского долга в зоне СВО (Донецкая область) погиб Станислав Дорошенко. Стас родом из станицы Каневской, но многим спортсменам и болельщикам из Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района», — заявили в пресс-службе «Кубань-Холдинга».

Матчи 13-го тура на первенство Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания.

Ранее подросток погиб от удара кулаком в грудь в уличной драке в Волгограде.

43
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости