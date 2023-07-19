Российский футболист погиб в зоне СВО в возрасте 34 лет

Российский футболист Станислав Дорошенко погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Кубань-Холдинга», в которой игрок выступал с 2018 по 2021 год.
Помимо «Кубань-Холдинга», Дорошенко выступал за другие команды из Павловского района Краснодарского края и несколько мини-футбольных клубов.
«18 июля при исполнении воинского долга в зоне СВО (Донецкая область) погиб Станислав Дорошенко. Стас родом из станицы Каневской, но многим спортсменам и болельщикам из Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района», — заявили в пресс-службе «Кубань-Холдинга».
Матчи 13-го тура на первенство Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания.
Ранее подросток погиб от удара кулаком в грудь в уличной драке в Волгограде.