Бывший нападающий «Реала» может перейти в «Спартак»

Как сообщает Metaratings , сам Йович готов рассмотреть вариант с переездом в Россию. Примечательно, что в 2000 году за красно-белых выступал его отец Милан Йович. Тогда Йович-старший помог спартаковцам выиграть чемпионат России.

В 2019 году Лука Йович за € 63 млн перешел в мадридский «Реал» из «Айнтрахта». Однако в Испании серб так и не смог по-настоящему заиграть. Летом 2022 года «Королевский клуб» расторг с ним контракт, после чего он перешёл в «Фиорентину». В минувшем сезоне форвард за 50 матчей во всех турнирах забил 13 мячей и сделал пять результативных передач.