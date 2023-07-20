Личка рассказал, сколько потребуется времени, чтобы построить игру в "Динамо"

«Понятно, что мы не можем сделать за четыре недели в «Динамо» то, что мы сделали за три года в «Оренбурге». Нужно больше времени, но игроки, которые сидят в раздевалке, умные и качественные. Они понимают, какие вещи я требую от них на поле.



На день рождения получил майку от хоккейного «Динамо», от нашего футбольного клуба, ещё много других подарков. Было очень тепло и приятно. Я здесь нахожусь небольшое количество времени, и сразу столько подарков. Честно, не ожидал», — приводит слова Лички «Матч ТВ».