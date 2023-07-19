В Аргентине совершил суицид обвиненный в избиении судьи футболист

В пригороде Буэнос-Айреса найден мертвым непрофессиональный футболист, который избил арбитра любительского матча. Об этом сообщает АР.

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Тело 24-летнего Уильямс Александр Тапон был найдено с огнестрельным ранением в области головы.

Во время товарищеской игры футболист нанес несколько мощных ударов по судье, из-за чего тот получил многочисленные переломы, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Тапон обвинялся в предумышленной попытке убийства в отягчающих обстоятельствах по ходу спортивного мероприятия, за что ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

О гибели спортсмена заявила его жена. У нее осталось двое малолетних детей.