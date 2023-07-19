Черчесов уволен с поста главного тренера «Ференцвароша»

Президент венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Габор Кубатов заявил, что российский тренер Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Об этом Кубатов написал в своих социальных сетях.

Такое решение было принято после того, как «Ференцварош» выбыл из квалификации Лиги Чемпионов – в первом раунде квалификации венгерский клуб уступил фарерскому «Клаксвику».