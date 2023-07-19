Черчесов уволен с поста главного тренера «Ференцвароша»
Президент венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Габор Кубатов заявил, что российский тренер Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Об этом Кубатов написал в своих социальных сетях.
Такое решение было принято после того, как «Ференцварош» выбыл из квалификации Лиги Чемпионов – в первом раунде квалификации венгерский клуб уступил фарерскому «Клаксвику».
По итогу встречи «Ференцварош» проиграл со счётом 3:0. При этом все три гола были забиты в первом тайме. Отметим, что во время игры болельщики требовали отправить Черкесова в отставку и скандировали оскорбительные кричалки.
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