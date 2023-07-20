Неймар заявил, что хотел покинуть сборную Бразилии после ЧМ-2022

«Я после чемпионата мира, честно говоря, обратно не хотел, нет. Но я переосмыслил. Я переосмыслил. После чемпионата мира я не хотел переживать боль поражения, но видеть, как моя семья сильно страдает, это тяжело. Но им снова придётся с этим мириться Всё будет хорошо, так и должно быть.