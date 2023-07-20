Руни встал на защиту трансфера Месси в МЛС после критики со стороны Роналду

«У МЛС есть все возможности стать одной из крупнейших лиг. Можно видеть, как Саудовская Аравия пытается заполучить определенных игроков. Так что для МЛС переход Месси стал огромным событием. Как ещё лига могла показать, что может конкурировать с саудовскими богатствами, нежели чем заполучить Месси?