«Арсенал» забил пять безответных голов сборной МЛС

«Арсенал» провёл первый матч в рамках предсезонного турне по США. Команда Микеля Артеты с разгромным счётом 5:0 обыграла сборную звёзд МЛС.

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Голами отметились следующие футболисты: Габриэл Жезус, Леандро Троссард, Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц и Жоржиньо, реализовавший пенальти. В активе Букайо Сака, Мартина Эдегора и Маркиньоса по результативной передаче.

Примечательно, что за американскую команду в итоге сыграли 28 футболистов. Её возглавлял Уэйн Руни.

Далее у «Арсенала» запланированы матчи с «Манчестер Юнайтед», «Барселоной», «Монако» и «Манчестер Сити».