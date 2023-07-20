«Реал» определился с датой дебюта Мбаппе

«Реал» хочет, чтобы нападающий Киллиан Мбаппе дебютировал за команду в матче первого тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао, который состоится 12 августа. Об этом сообщает El Debate.

По данным источника, форвард, который близок к трансферу из «Пари Сен-Жермен» в «Реал», может стартовать в чемпионате Испании с первого матча. Мадридский клуб не хочет оттягивать подписание Мбаппе, опасаясь, что игрок может дебютировать за команду только во встрече четвертого тура против «Хетафе». Цель «Реала» — скорое подписание французского футболиста.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.