Неймар: останусь в «ПСЖ» вне зависимости от желания болельщиков

«Моё будущее? Надеюсь, что в следующем сезоне буду выступать в «ПСЖ». С этой командой у меня есть действующий контракт, и мне никто не говорил чего-то иного (смеётся). Даже если меня не будут любить болельщики, я останусь в «ПСЖ». Неважно — с любовью или без», — заявил Неймар в видео на YouTube-канале CazeTV.