Неймар: останусь в «ПСЖ» вне зависимости от желания болельщиков

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что не намерен покидать французский клуб, несмотря на явную нелюбовь фанатов парижан.
«Моё будущее? Надеюсь, что в следующем сезоне буду выступать в «ПСЖ». С этой командой у меня есть действующий контракт, и мне никто не говорил чего-то иного (смеётся). Даже если меня не будут любить болельщики, я останусь в «ПСЖ». Неважно — с любовью или без», — заявил Неймар в видео на YouTube-канале CazeTV.
Весной СМИ сообщали, что руководство «ПСЖ» намерено расстаться с Неймаром в летнее трансферное окно. По ходу заключительных туров прошлого сезона Лиги 1 часть активных болельщиков парижан часто собиралась рядом с домом бразильского нападающего, требуя, чтобы он покинул их любимыйклуб. Контракт 31-летнего бразильца с «ПСЖ» действует до30 июня 2025 года.