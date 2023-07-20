Христо Стоичков: Месси перешел в МЛС, чтобы соревноваться и играть

«Мы играли не ради денег, мы играли ради любви. Это показывает величие. Мне было не важно знать свою зарплату или бонусы, а было важнее играть, и чтобы люди ценили меня. Об остальном позаботятся агенты. Месси перешёл в МЛС, чтобы соревноваться и играть. Его не волнуют деньги, потому что он любит футбол.



Я знал, что он не вернётся в «Барселону» из-за того, как он ушёл оттуда, и последствий того, что произошло. Он хотел остаться любой ценой, чтобы завершить карьеру в «Барселоне». Месси сделал то, что мало кто смог бы. Он сказал, что не собирается возвращаться, чтобы его товарищи по команде не страдали. Это показывает его величие, потому что он мог вернуться, но, конечно же, президент должен был снизить зарплаты игроков и сократить другие расходы, чтобы это произошло», — приводит слова Стоичкова beIN Sports, ссылаясь на Stats Perform.